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Okan Buruk'tan, Emre Belözoğlu’na karşı 2. galibiyet!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de oynadıkları müsabakayla birlikte Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:48
Okan Buruk'tan, Emre Belözoğlu’na karşı 2. galibiyet!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, Nef Stadyumu'nda karşılaşırken, bu müsabaka aynı zamanda iki teknik direktörün de rekabetine sahne oldu. Yıllarca aynı takımlarda ve milli takımda birlikte oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenör olarak 3. kez rakip oldu.

Sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılmasıyla birlikte Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na karşı 2. galibiyetini elde etti. Belözoğlu'nun da 1 galibiyeti bulunuyor.

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