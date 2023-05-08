Kara bir leke!

Şampiyonluk adayı Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Giresunspor karşılaşması öncesi "HATAYA TAHAMMÜLÜ- MÜZ YOK" başlıklı bir açıklama yayınlarken ezeli rakibinden yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Galatasaray Kulübü, "Sezon başından bugüne değin 80 civarında açıklama, sosyal medya paylaşımı, toplantı ve medya önündeki demeçleriyle Türk futboluna, kulübümüze iftira atan, futbol ailesinin paydaşlarını canı istediği zaman tehdit eden Fenerbahçe'nin son olarak Giresun ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki mesajlarıyla açık şekilde tehdit etmesi ve tüm bu süregelen davranışları Türk spor tarihinin kara lekesidir" ifadesini kullandı. Açıklama şöyle devam etti: İlgili kulübün Futbol Federasyonu tarafından sınırsız şımartılması sonucu her türlü ilkel tavrına ses çıkarılmaması, otorite konumunda bulunan Federasyonun korku ve nedenini bilemediğimiz kaygılarla tüm kurullarını, Yönetim Kurulu Üyelerini yalnız bırakması kabul edilemez!..