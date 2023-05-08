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Galatasaray'dan transfer hamlesi! Stoperin Menajeriyle temas kuruldu

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara giren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim Nelsson'un alternatifini arayan sarı kırmızılı yönetim gözünü Ganalı stopere çevirdi. Cimbom, yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Yeni sezonun transfer planmasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'la gündemine neredeyse her gün yeni isim giriyor.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son isim Daniel Amartey oldu.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Leicester City, Amartey'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Cimbom'un ise Ganalı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Transfer komitesinin, çok sayıda takımdan teklif alan Victor Nelsson'un yerine stoper bakıyor.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Bu nedenle Amartey'in gündeme geldiği belirlendi.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

28 yaşındaki oyuncu, Leicester formasıyla Premier Lig'de 20 maça çıktı.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Ganalı savunmacının piyasa değeri 15 milyon Euro.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Ancak Amartey'le başta Inter ve Milan olmak üzere çok sayıda kulübün ilgilendiği de ifade ediliyor.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

EĞER NELSSON KALIRSA...

Yıldız futbolcu 2016 yılında Kopenhag'dan transfer edilmişti.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Ancak yönetimin Nelsson'un takımda kalması durumunda bu transferden vazgeçebileceği de belirtiliyor.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Amartey, İngiliz ekibine 6.6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Deneyimli stoper Gana Milli Takımı ile 48 müsabakaya çıktı.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor.

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