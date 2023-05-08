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Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, sergilediği oyun ve yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olmuştu. Sarı-kırmızılı takımla yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:40
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligde bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak adından sıkça söz ettirdi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Aslan'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu karşıladı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Cimbom, tecrübeli forvetin transferi için Fransız kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemedi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Yeniden eski başarılı günlerine dönüş yapan 30 yaşındaki forvetin performansı, Avrupa'da da oldukça dikkat çekti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Bu sebeple Tangocu'nun adı birçok kulüple anıldı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Hatta PSG'nin yaz transfer dönemindeki hedefleri için Icardi'yi takasta kullanabileceği de iddia edildi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Bütün bunlar yaşanırken Mauro Icardi'den sarı-kırmızılı taraftarları sevindirecek bir hamle geldi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; yıldız futbolcunun hakkında çıkan transfer haberleri sonrasında Paris Saint Germain yönetimiyle görüştüğü ve Galatasaray'da kalmak istediğini belirttiği öğrenildi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Arjantinli yıldız, Fransız ekibi PSG'den Galatasaray'a kalıcı transferi için kolaylık istedi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Daha önce Galatasaray yönetiminin 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı ancak Paris Saint Germain'in bunu kabul etmediği belirtilmişti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Ayrıca, Fransız ekibinden daha önce yapılan açıklamalarda Mauro Icardi'nin gelecek sezon planlamasında düşünülmediği belirtilmişti.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Arjantinli yıldızın, Paris Saint Germain ile 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Önümüzdeki sezonun ardından Icardi bedelsiz olarak takımdan ayrılma hakkını kazanacak.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Icardi'nin, Galatasaray için çektiği restin ardından da şu anda favori takım sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Mauro Icardi transferinin yaz döneminde çözülmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta forma giydi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Arjantinli yıldız, 15 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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