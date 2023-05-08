Galatasaray'dan ayrılacak mı? Icardi'den flaş transfer kararı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligde bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligde bitime kısa bir süre kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-kırmızılılar, birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak adından sıkça söz ettirdi.
Aslan'ın en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.
Galatasaray, PSG forması giyen Arjantinli dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu karşıladı.
Cimbom, tecrübeli forvetin transferi için Fransız kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemedi.
Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
Yeniden eski başarılı günlerine dönüş yapan 30 yaşındaki forvetin performansı, Avrupa'da da oldukça dikkat çekti.
Bu sebeple Tangocu'nun adı birçok kulüple anıldı.
Hatta PSG'nin yaz transfer dönemindeki hedefleri için Icardi'yi takasta kullanabileceği de iddia edildi.
Bütün bunlar yaşanırken Mauro Icardi'den sarı-kırmızılı taraftarları sevindirecek bir hamle geldi.
GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; yıldız futbolcunun hakkında çıkan transfer haberleri sonrasında Paris Saint Germain yönetimiyle görüştüğü ve Galatasaray'da kalmak istediğini belirttiği öğrenildi.
Arjantinli yıldız, Fransız ekibi PSG'den Galatasaray'a kalıcı transferi için kolaylık istedi.
Daha önce Galatasaray yönetiminin 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı ancak Paris Saint Germain'in bunu kabul etmediği belirtilmişti.
Ayrıca, Fransız ekibinden daha önce yapılan açıklamalarda Mauro Icardi'nin gelecek sezon planlamasında düşünülmediği belirtilmişti.
Arjantinli yıldızın, Paris Saint Germain ile 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.
Önümüzdeki sezonun ardından Icardi bedelsiz olarak takımdan ayrılma hakkını kazanacak.
Icardi'nin, Galatasaray için çektiği restin ardından da şu anda favori takım sarı-kırmızılılar oldu.
Mauro Icardi transferinin yaz döneminde çözülmesi bekleniyor.
Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta forma giydi.
Arjantinli yıldız, 15 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.