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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, son olarak Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Çizme basını, Zaniolo'nun sezon sonunda İtalya'ya dönebileceğini duyururken, 23 yaşındaki futbolcunun ülkesine dönüş sebebini de açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:47
Mert Kılıç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Takımın başına Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, yaptığı transferlerle dünya çapında gündem oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi birçok yıldız ismi renklerine bağlayan Galatasaray, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir transfere imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Galatasaray, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Zaniolo transferi için Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

İtalyan oyuncunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Galatasaray ile sözleşme imzalayarak büyük ses getiren Zaniolo ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Roma'dan ayrılarak sarı-kırmızılılara transfer olan İtalyan yıldızın adı sık sık Milan ve Juventus ile anılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Çizme basınından 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

İtalyanlar, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda İtalya'ya döneceğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEK İÇİN ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Haberde Zaniolo'nun yeniden İtalya Milli Takımı'nda forma giyebilmek için ülkesine dönebileceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Nicolo Zaniolo'nun, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancinin'nin güvenini kazanmak için uluslararası düzeyde daha fazla görünürlüğe sahip olan bir takımda oynaması gerektiğinin farkında olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

RESMİ TEKLİF YOK

Haberde ayrıca yıldız futbolcu için resmi bir teklifin olmadığı ancak önümüzdeki haftalarda önemli gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

İtalyan yıldız, 3 gol ve 1 asist kaydederek 4 gole direkt katkıda bulundu.

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