GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya dönüyor! İşte sebebi

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.
Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere imza attı.
Takımın başına Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, yaptığı transferlerle dünya çapında gündem oldu.
Galatasaray, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Zaniolo transferi için Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.
İtalyan oyuncunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Galatasaray ile sözleşme imzalayarak büyük ses getiren Zaniolo ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Roma'dan ayrılarak sarı-kırmızılılara transfer olan İtalyan yıldızın adı sık sık Milan ve Juventus ile anılıyordu.
Çizme basınından 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyanlar, Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda İtalya'ya döneceğini yazdı.
MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEK İÇİN ÜLKESİNE DÖNEBİLİR
Haberde Zaniolo'nun yeniden İtalya Milli Takımı'nda forma giyebilmek için ülkesine dönebileceği belirtildi.
Nicolo Zaniolo'nun, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancinin'nin güvenini kazanmak için uluslararası düzeyde daha fazla görünürlüğe sahip olan bir takımda oynaması gerektiğinin farkında olduğu aktarıldı.
RESMİ TEKLİF YOK
Haberde ayrıca yıldız futbolcu için resmi bir teklifin olmadığı ancak önümüzdeki haftalarda önemli gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta süre aldı.
İtalyan yıldız, 3 gol ve 1 asist kaydederek 4 gole direkt katkıda bulundu.
İtalya Milli Takımı'nın formasını 11 kez terleten Zaniolo, 2 gol attı.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.