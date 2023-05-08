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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına odaklandı. Fransız basını, sarı-kırmızılıların ilgilendiği sürpriz ismi duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:46
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

Sarı-kırmızılılar bir yandan zirve yarışına odaklanırken bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerle ilgili son iddia Fransa'dan geldi. RMC Sport'ta yer alan habere göre Aslan, Boavista forması giyen Gaius Makouta'yı istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

Haberde Portekiz'de iyi bir sezon geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun; Strasbourg, Rennes ve Lecce tarafından da takip edildiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan bazı yöneticilerin, oyuncu için temasa geçtiği de ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

Kongolu futbolcu, bu sezon Boavista formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 1 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

GAIUS MAKOUTA KİMDİR?

25 Temmuz 1997 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Le Havre altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

Sırasıyla US Creteil-Lusitanos, Longford Town, Aris, Covilha, Braga, Beroe ve Boavista formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

25 yaşındaki Kongolu futbolcu, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Fransızlar duyurdu! Aslan o yıldızın peşinde

Yıldız isim, on numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.

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