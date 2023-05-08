Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk hakkında konuştu.



Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: Bu maç için çok fazla şey söylemeye gerek yok. Ligin son 5 haftası. Bugün kazanmak zorundayız. Başakşehir'de kupa maçındaki oyuna benzer bir oyun bekliyoruz. Biz de en iyi kadromuzla sahadayız. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşma oynayacağız. Sakin olmalıyız, sakin olursak gerisinin iyi olacağını düşünüyorum. Berkan, son antrenmanda kasığında bir ağrı yaşadığı için kadroda yok." dedi.

BURAK'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ



Şampiyonluk hakkında konuşan Buruk, "Hedefimiz şampiyonluk. Kritik bir karşılaşma. Sakin olmamız, futbola odaklanmamız gerekiyor. Güzel oyunla gerisi gelecektir. 4 maç üst üste kazanınca şampiyonluğa ulaşan takım olacağız. Bu bizim için önemli bir motivasyon. Taraftarımızla birlikte etkili bir oyun ortaya koymak istiyoruz. İnşallah kazanan takım biz oluruz." ifadelerini kullandı.