Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 19:32
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk hakkında konuştu.

Okan Buruk'un sözleri;

Okan Buruk: Bu maç için çok fazla şey söylemeye gerek yok. Ligin son 5 haftası. Bugün kazanmak zorundayız. Başakşehir'de kupa maçındaki oyuna benzer bir oyun bekliyoruz. Biz de en iyi kadromuzla sahadayız. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşma oynayacağız. Sakin olmalıyız, sakin olursak gerisinin iyi olacağını düşünüyorum. Berkan, son antrenmanda kasığında bir ağrı yaşadığı için kadroda yok." dedi.

BURAK'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Şampiyonluk hakkında konuşan Buruk, "Hedefimiz şampiyonluk. Kritik bir karşılaşma. Sakin olmamız, futbola odaklanmamız gerekiyor. Güzel oyunla gerisi gelecektir. 4 maç üst üste kazanınca şampiyonluğa ulaşan takım olacağız. Bu bizim için önemli bir motivasyon. Taraftarımızla birlikte etkili bir oyun ortaya koymak istiyoruz. İnşallah kazanan takım biz oluruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Lionel Messi yeni maaşıyla dudakları uçuklatacak! Sürpriz takımı duyurdular: Olay teklifi kabul edecek…
Başkan Erdoğan Tekirdağ'daki coşkulu kalabalıkla bir araya geldi! "Tekirdağ'ı 14 Mayıs akşamı daha çok seveceğiz"
Trabzonspor - A.Gücü maçında üst üste kırmızı kartlar! İşte o anlar
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray taraftarından takıma pankartlı destek!
G.Saray - Başakşehir | CANLI
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray taraftarından takıma pankartlı destek! G.Saray taraftarından takıma pankartlı destek! 20:07
Bjelica: Bugün galibiyet alarak... Bjelica: Bugün galibiyet alarak... 19:45
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! 19:28
G.Saray - Başakşehir | CANLI G.Saray - Başakşehir | CANLI 18:30
G.Saray'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu! 17:53
Trabzonspor - Ankaragücü | CANLI Trabzonspor - Ankaragücü | CANLI 17:45
Daha Eski
Trabzonspor'un A.Gücü maçı 11'i belli oldu! Trabzonspor'un A.Gücü maçı 11'i belli oldu! 17:33
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! 5 takviye birden 16:39
1. Lig'de heyecan sürüyor! İşte maç programı 1. Lig'de heyecan sürüyor! İşte maç programı 16:21
Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 16:17
G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? G.Saray - Başakşehir maçı saat kaçta? 16:02
PSG'de Messi affedildi PSG'de Messi affedildi 15:57