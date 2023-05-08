Haberler Galatasaray 7 atanlar sahada!

7 atanlar sahada!

Okan Buruk, Başakşehir'e fark atan kadroyu sahaya sürecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
7 atanlar sahada!

Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir karşısında iskelet kadrosuna dönecek. Sezonun ilk yarısında Başakşehir'i deplasmanda 7-0 yenen Galatasaray kupada rakibi karşısında rotasyona gitmişti. Savunmada Victor Nelsson, orta sahada Sergio Oliveira, hücumda Milot Rashica 3-2 kaybedilen Başakşehir maçında forma giymemişti. Yine riske girmek istemeyen Buruk 7-0 kazanan takımı sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sol bekte Adekugbe yerine Kazımcan'a formayı veren Buruk, ideal 11'inde başka değişiklik düşünmüyor. Adekugbe, Beşiktaş derbisinde sergilediği etkisiz futbolla kredisini tüketti. Dubois denense de +3 kuralında Kazımcan öne çıktı.


14'E 7 ÜSTÜN
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turunculacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

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