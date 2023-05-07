F.Bahçe’ye asla gitmem

Galatasaray'ın genç yıldızı Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe'ye gideceği şeklindeki iddiaları yalanladı. 17 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Kadıköy'de oynadığı ve kendisinin de olduğu bir video paylaştı. Ayrıca yine Twitter'da bu konuda gelen bir soru üzerine, "Haber yalan, öyle bir şey yok. Birileri uydurmuş. Galatasaray'dan asla gitmem" diye yazdı. 18 yaşındaki Beknaz Almazbekov, her iki kanadın yanı sıra santrfor bölgelerinde de oynayabiliyor. Galatasaray altyapısında bu sezon 21 maçta oynayan Beknaz performansıyla dikkat çekti. Beknaz, 16 gol ve 5 asistlik katkısıyla resmen göz doldurdu.

ARDA İLE BİRLİKTE

The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirlerken, listede Fenerbahçe'den Arda Güler'le beraber Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'a da yer vermişti. Beknaz, 2020 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyiyor.