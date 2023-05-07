Barış Alper’e büyük zam

Genç yıldız, 2023-2024 sezonunda 10 milyon, 2024-2025 sezonunda 12 milyon, 2025-2026 sezonunda 14.5 milyon, 2026-2027 sezonunda ise 18.5 milyon TL kazanacak. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu sezon Barış Alper Yılmaz'ı 'joker' oyuncu olarak kullanıyor. Sivasspor deplasmanında sonradan oyuna giren Barış Alper, son dakika galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

GELECEĞİ PARLAK

Rize Özel İdare Spor altyapısından yetişen Barış Alper, 2017-2018 sezonunda Ankara Demir'e transfer oldu. 2020-2021'de Ankara Keçiörengücü'ne katılan genç oyuncu, burada gösterdiği performansla 2.1 milyon Euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olmayı başardı. Sarı-kırmızılı kulüpte değerini 3'e katlayan Barış Alper, birçok kulüp tarafından izleniyor.

BİZE EMANETLER

Galatasaray Kulübü, tüm futbolcuların anne ve babalarına teşekkür mektubu gönderdi. Başkanvekili Erden Timur imzalı mektupta, "Bizler sizlerin neler hissettiğinizi biliyoruz. Bilmenizi isteriz ki onlar bu çatı altında bize emanet. Sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız" ifadesi kullanıldı.