Wanda sinyali yaktı

Takımdakigeleceği merak konusun olan Mauro İcardi'yle görüşmeler devam ediyor. Kulübü PSG'nin 10 milyon euro istediği Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara, önceki gün yaptığı paylaşımla sinyali yaktı. İnstagram'dan gelen "İcardi gelecek sezon Türkiye'de kalacak mı?" sorusuna kızıyla forma giydiği fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi. Wanda'nın bu mesajı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İcardi de daha önce Türkiye'de kalmaya sıcak baktığını ve durumunun sezon sonunda netlik kazanacağını açıklamıştı.