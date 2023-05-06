VIP satışları uzatıldı

Sarı-kırmızılı ekipte rekorların kırıldığı gelecek sezonun koltuk yenileme dönemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yoğuk talebin olduğu VIP koltuk yenileme döneminin 12 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı. 60 ile 80 bin TL arasında fiyatlarla satılan biletlere büyük bir ilgi var. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 2023-24 sezonu kombine yenileme dönemi de sona erdi. 20 bini aşan satışlarda kulüp tarihinin yenileme rekoru kırıldı.
Sarı-kırmızılı ekipte rekorların kırıldığı gelecek sezonun koltuk yenileme dönemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yoğuk talebin olduğu VIP koltuk yenileme döneminin 12 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı. 60 ile 80 bin TL arasında fiyatlarla satılan biletlere büyük bir ilgi var. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 2023-24 sezonu kombine yenileme dönemi de sona erdi. 20 bini aşan satışlarda kulüp tarihinin yenileme rekoru kırıldı.