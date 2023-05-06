Cimbom'un pazartesi günkü rakibi Başakşehir'de, Szysz şoku yaşanıyor. A.Gücü maçında sakatlanan Polonyalı oyuncuda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması ile diz kapağı bağında da esneme tespit edildi. Kupada G.Saray'a 2 gol atan Szysz, bu kez sahada olmayacak.
Cimbom'un pazartesi günkü rakibi Başakşehir'de, Szysz şoku yaşanıyor. A.Gücü maçında sakatlanan Polonyalı oyuncuda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması ile diz kapağı bağında da esneme tespit edildi. Kupada G.Saray'a 2 gol atan Szysz, bu kez sahada olmayacak.