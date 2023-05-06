Kazımcan formaya yakın

Savunmanın solunda sıkıntı yaşayan G.Saray, Beşiktaş maçında o bölgeden birçok pozisyon vermişti. Okan Buruk, Adekugbe'nin yerine alternatif arayışına gitti. Dubois'in yabancı sınırına takıldığı Aslan'da gözler Kazımcan'a çevrildi. Genç oyuncu, idmanlardaki performansıyla formaya yakın gözüküyor. Okan Buruk, sol bekte son kararını pazar günü yapılacak son antrenmanda verecek.
Savunmanın solunda sıkıntı yaşayan G.Saray, Beşiktaş maçında o bölgeden birçok pozisyon vermişti. Okan Buruk, Adekugbe'nin yerine alternatif arayışına gitti. Dubois'in yabancı sınırına takıldığı Aslan'da gözler Kazımcan'a çevrildi. Genç oyuncu, idmanlardaki performansıyla formaya yakın gözüküyor. Okan Buruk, sol bekte son kararını pazar günü yapılacak son antrenmanda verecek.