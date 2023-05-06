Her geçen gün daha fazla ilgi gören kadın futbolunda G.Saray ve F.Bahçe'ye sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi, yeni reklam filmi "Gücümüz Onlarla"yı yayınladı. Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Toplumsal farkındalık ve sosyal fayda için çalışmak çok değerli. Kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan oluşturmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
Her geçen gün daha fazla ilgi gören kadın futbolunda G.Saray ve F.Bahçe'ye sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi, yeni reklam filmi "Gücümüz Onlarla"yı yayınladı. Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Toplumsal farkındalık ve sosyal fayda için çalışmak çok değerli. Kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan oluşturmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.