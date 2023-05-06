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‘Gücümüz Onlarla’

Her geçen gün daha fazla ilgi gören kadın futbolunda G.Saray ve F.Bahçe'ye sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi, yeni reklam filmi "Gücümüz Onlarla"yı yayınladı. Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Toplumsal farkındalık ve sosyal fayda için çalışmak çok değerli. Kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan oluşturmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
‘Gücümüz Onlarla’
Her geçen gün daha fazla ilgi gören kadın futbolunda G.Saray ve F.Bahçe'ye sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi, yeni reklam filmi "Gücümüz Onlarla"yı yayınladı. Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Toplumsal farkındalık ve sosyal fayda için çalışmak çok değerli. Kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan oluşturmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
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