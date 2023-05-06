Haberler Galatasaray Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar hız kazandı. 2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün menajeriyle büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Sezonun bitimine sayılı haftalar kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, transferde gaza bastı.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Bu sezon yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon öncesi de birçok yıldızı takıma kazandıracak.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri forvet transferi...

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Cimbom, sezon başında PSG'den kiraladığı ve performansıyla takdir toplayan Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Adı Avrupa'nın birçok kulübüyle anılan Arjantinli yıldızın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan bir diğer golcüsü Bafetimbi Gomis ile yola devam etmesi beklenmiyor.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Icardi'nin bonservisi alınsa dahi forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray, bir yıldızı daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

MOUSSA DEMBELE ASLAN GİBİ

Galatasaray eski göz ağrısı Moussa Dembele'de bu kez mutlu sona ulaşacak gibi görünüyor.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'la sözleşme uzatmayacak olan 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Fransa'da bir araya geldi.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Görüşmede imza parası ve yıllık ücrette büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Fransız golcüyle Marsilya, Aston Villa ve Southampton da ilgileniyor.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Ancak G.Saray'ın bu transferi gerçekleştirmeye en yakın kulüp olduğu belirtildi.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Moussa Dembele, bu sezon Lyon formasıyla 27 maça çıktı.

Geri sayım başladı! Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor

Fransız yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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