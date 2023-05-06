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Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk veren Galatasaray, transferde de gaza bastı. Geçtiğimiz günlerde eski takımı Galatasaray'ın montunu giydiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Onyekuru'daki gerçek de ortaya çıktı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:40
Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Sarı-kırmızılı takımla ilgili geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Aslan'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından Galatasaray montlu fotoğrafını yayınladı.

Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı transfer iması olarak yorumladı.

Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da kiralık oynayan Nijeryalı oyuncunun G.Saray'a önerildiği ortaya çıktı.

Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

25 yaşındaki oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor.

Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Bu sezon 27 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Onyekuru, G.Saray'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Nijeryalı yıldız kariyerinde KAS Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco ve Olympiakos gibi takımlarda forma giydi.

Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Sarı-kırmızılılarda kiralık 3 sezon geçiren Onyekuru, çıktığı 71 müsabakada 22 gole imzasını atarken 12 de asist yaptı.

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