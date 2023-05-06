Galatasaray montlu paylaşım yapmıştı! Meğer Onyekuru...

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımla ilgili geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşandı.
Aslan'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından Galatasaray montlu fotoğrafını yayınladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı transfer iması olarak yorumladı.
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da kiralık oynayan Nijeryalı oyuncunun G.Saray'a önerildiği ortaya çıktı.
25 yaşındaki oyuncu için teknik heyetin raporu bekleniyor.
Bu sezon 27 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Onyekuru, G.Saray'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.
Nijeryalı yıldız kariyerinde KAS Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco ve Olympiakos gibi takımlarda forma giydi.
Sarı-kırmızılılarda kiralık 3 sezon geçiren Onyekuru, çıktığı 71 müsabakada 22 gole imzasını atarken 12 de asist yaptı.
Bonservisi Olympiakos'ta bulunan genç kanat oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Henry Onyekuru'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...