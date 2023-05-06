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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İç transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a bir imza daha yolda. Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ile de yeni mukavele yapmaya hazırlanıyor. Avrupa kulüplerinin gözdesi olan milli yıldızın alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

İç transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'da yeni imza kapıda...

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Son olarak Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayan sarı-Kırmızılılar takımın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nu da ikna etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Bir süredir milli futbolcu ve menajeri Erkut Söğüt'le pazarlıklarını sürdüren yönetimin yapılan son görüşmede mutlu sona ulaştığı belirlendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Takvim'in haberine göre; Kerem ile bir araya gelen Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, "Avrupa'dan teklif gelirse önünü açacağız" sözünü vererek işi bitirdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Kariyerinin en verimli döneminde Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen 24 yaşındaki futbolcuyla çok sayıda kulübün yakından ilgilendiği biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Geçtiğimiz sezon 2026 yılına kadar imza atan milli futbolcunun sözleşme süresinde bir değişim olmayacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Ancak Kerem'in 10 milyon lira seviyesinde olan maaşının yüzde yüzlük artışla 20 milyona liraya çekileceği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

MAAŞ DENGESİ BOZULMUŞTU

Özellikle sezon başında Abdülkedir Bardakcı'nın transferi sonrası takım içinde maaş dengelerinin bozulduğu belirtilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Yönetimin kısa süre içinde Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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