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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetime Naby Keita'nın adını verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:59
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, gelecek yıl takviye yapılması kesinleşen bölgeler arasında orta saha yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

O pozisyona dinamik bir oyuncu isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un gönlündeki ismin Naby Keita olduğu biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

Devre arasında da İngiliz devi Liverpool'la temasa geçen sarı-kırmızılılar, transferi askıya almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

Okan Buruk'un yönetime bir kez daha Gineli oyuncunun adını verdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

Sakatlıklarla boğuşan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta sahanın peşinde birçok takım bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

Galatasaray elini çabuk tutarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak gözüküyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 13 müsabakaya çıkan Keita, skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

NABY KEITA KİMDİR?

10 Şubat 1995 tarihinde Gine'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Horoya AC altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Naby Keita'da ısrarcı!

Sırasıyla FC Istres, RB Salzburg, Leipzig ve Liverpool formaları giydi.

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