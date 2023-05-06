Berkan’a talimat verdi

Formadan uzak kalan Berkan Kutlu, çalışmalarını sık bir şekilde sürdürüyor. Okan Buruk, 3 maçtır kulübeden çıkamayan oyuncuya son maçlarda ihtiyaç olacağını bildirdi. Buruk, "Sana çok güveniyorum. Son haftalara giriyoruz, rotasyonda şans gelecek. Hazır olman gerekiyor" diyerek Berkan'a güven verdi.
Formadan uzak kalan Berkan Kutlu, çalışmalarını sık bir şekilde sürdürüyor. Okan Buruk, 3 maçtır kulübeden çıkamayan oyuncuya son maçlarda ihtiyaç olacağını bildirdi. Buruk, "Sana çok güveniyorum. Son haftalara giriyoruz, rotasyonda şans gelecek. Hazır olman gerekiyor" diyerek Berkan'a güven verdi.