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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi takıma flaş uyarı!

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe ile kıyasıya bir şekilde zirve yarışında yer alan lider Galatasaray'da kritik Başakşehir maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan takıma flaş uyarılar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Son iki haftada 5 puan kaybeden G.Saray'da, Okan Buruk oyuncuları motive etmek için harekete geçti. Çarşamba günü idmanı taraftarlara açan Buruk'un öncesinde oyuncularıyla özel bir konuşma yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Beşiktaş yenilgisi sonrasında, "Başımız dik, lider biziz" diyen Buruk, taraftarların idmana gösterdiği ilginin karşılığını vermeleri gerektiğini söyledi. Başakşehir maçında 3 puandan başka bir şey düşünmediğini sarı-kırmızılı oyunculara iletti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

KENDİNİZİ AFFETTİRİN

Fenerbahçe'nin 3 puan geride olduğunu hatırlatan Buruk, avantajın hala kendilerinde olduğunu vurguladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Son haftalara girilirken konsantrasyonun yüksek olması gerektiğini ifade eden tecrübeli hoca, "Başakşehir'i yenerek kendimizi affettirmek zorundayız.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Taraftarlarımız tüm sezon olduğu gibi idmanda da yalnız bırakmadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Bu muhteşem desteğin karşılığını sezon sonunda şampiyon olarak vereceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

5'te 5 yapacak güce sahibiz. Şampiyon biz olacağız" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

TAHAMMÜL YOK!

Üst üste gelen puan kayıpları sonrası gözlerin çevrildiği oyuncular, Okan Buruk'un motivasyonuyla kenetlendi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Başta Icardi olmak üzere takımın tecrübeli isimleri son haftalarda hataya tahammülleri kalmadığını belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Sarı kırmızılılar, şampiyonluk yolunda kayıpsız devam edeceklerinin sözünü verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Süper Lig'de sona doğru yaklaşırken heyecan da her geçen hafta daha da artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, ligde kalan maçlarını galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Sarı kırmızılıların son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle Fenerbahçe ile arasında sadece 3 puan farkı var.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Puan farkının bu kadar az olması sarı kırmızılı camiayı da alarma geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi flaş uyarı! Kendinizi affettirin

Özellikle teknik direktör Okan Buruk'tan futbolcularına şampiyonluk yolunda flaş uyarılar gelmeye devam ediyor.

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