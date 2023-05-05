Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, bu yıl Süper Lig'e damga vurdu.
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, bu yıl Süper Lig'e damga vurdu.
Bu sezon 21 maçta 15 gol 8 asist kaydeden Arjantinli golcü taraftarların gönlünde taht kurdu.
30 yaşındaki futbolcu özellikle büyük maçlarda yıldızlaştı.
Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde iki kez gol sevinci yaşayan Icardi, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da birer kez fileleri havalandırdı.
Icardi son olarak sarı-kırmızılıların Beşiktaş'a 3-1 yenildiği maçta tek golü atan isimdi.
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Öte yandan sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan eşi ve menajeri Wanda Nara'dan konuyla ilgili çarpıcı bir mesaj geldi.
Bir Galatasaray taraftarı İspanyolca olarak "Icardi'nin geleceği ne durumda, Galatasaray'da kalacak mı?" diye sordu.
Wanda Nara, bu soruya kızıyla birlikte çektirdiği Galatasaray formalı bir fotoğrafı "aslan" ve "kalp" emojileriyle destekleyerek yanıt verdi.
Nara'nın bu hamlesi "Galatasaray'da kalmak istiyorlar" şeklinde yorumlandı.