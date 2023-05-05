Haberler Galatasaray Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili eşi ve menajeri Wanda Nara'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:04
Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, bu yıl Süper Lig'e damga vurdu.

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Bu sezon 21 maçta 15 gol 8 asist kaydeden Arjantinli golcü taraftarların gönlünde taht kurdu.

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

30 yaşındaki futbolcu özellikle büyük maçlarda yıldızlaştı.

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinde iki kez gol sevinci yaşayan Icardi, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı da birer kez fileleri havalandırdı.

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Icardi son olarak sarı-kırmızılıların Beşiktaş'a 3-1 yenildiği maçta tek golü atan isimdi.

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Öte yandan sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan eşi ve menajeri Wanda Nara'dan konuyla ilgili çarpıcı bir mesaj geldi.

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Bir Galatasaray taraftarı İspanyolca olarak "Icardi'nin geleceği ne durumda, Galatasaray'da kalacak mı?" diye sordu.

Wanda Nara'dan olay mesaj! Icardi Galatasaray'da kalacak mı?

Wanda Nara, bu soruya kızıyla birlikte çektirdiği Galatasaray formalı bir fotoğrafı "aslan" ve "kalp" emojileriyle destekleyerek yanıt verdi.

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