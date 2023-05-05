Taraftar tarihi rekor

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Galatasaray'ın 2023-2024 sezonundaki iç saha maçları için yenileme dönemi başlayan kombine biletlere taraftarların ilgisi yüksek oldu. Fatih Karagümrük ve Beşiktaş karşısındaki puan kayıplarına karşın, takımlarından umudu hiç kesmeyen her maçta tribünleri doldurmaya devam eden sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında da tarihi bir rakama ulaştı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak Galatasaray'ın kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.



YÜZDE 40 DAHA FAZLA TALEP

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içinde ulaşıldı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre bu yılın ilk gün satışına yüzde 40 daha fazla talep gösterdi. Kısa sürede bu rakamların katlanması ve kombinelerin tükenmesi bekleniyor.



FİYATLAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kombine fiyatları 5 bin 500 ile 40 bin TL arasında değişirken biletlere yüzde 296 ile yüzde 467 oranında zam yapılması tepki çekmişti. Buna rağmen takımı ne olursa olsun yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar kombine kartlara büyük ilgi göstererek bir kez daha farkını ortaya koydu.



18 Nisan 2023'te gerçekleşen bir günlük adet satış rakamı, son 10 yıldaki haftalık satışlar baz alındığında 4 yılın haftalık adet satış rakamının üstünde yer aldı.



BUGÜN SON

Galatasaray'da kombine yenileme işlemleri 18 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yenileme döneminden sadece bu sezon kombine kartı olanlar yararlanabiliyor. 2022-2023 futbol sezonunda 15 Nisan'a kadar oynanan resmi maçlardan 11'ine gelen taraftarlar ekstra %5 indirim yapılıyor.