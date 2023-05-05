Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar kritik mücadele öncesi İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 18:33
Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Kritik karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 70 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Sezona Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz ve kış transfer dönemlerinde birçok yıldız ismi takıma kazandırdı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Nicolo Zaniolo'ydu...

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo ile şubat ayında 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Zaniolo transferiyle büyük ses getiren Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

ZANIOLO İLK 11'E

Akşam'ın haberine göre; şu ana kadar daha çok sonradan oyuna giren yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo, ilk 11'e monte edilecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Toplam 306 dakika sahada kalan İtalyan yıldız, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz kaleci hamlesi! Altay'ın yerine o isim geliyor...
7 aylık hamile olan Aslı Enver karnını bu kez gizlemedi! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın! Bebek bekleyen Aslı...
G.Saray'dan 3 transfer bombası! Erden Timur Fransa'ya uçuyor
Beşiktaş'ın Antalya kafilesi açıklandı! İşte eksikler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...
Aslan kasayı dolduracak! Mohamed ve Morutan...
KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lionel Messi'den özür paylaşımı! Lionel Messi'den özür paylaşımı! 18:43
Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye Ve karar verildi! Milan'ın yıldızı F.Bahçe'ye 18:35
G.Saray'da flaş gelişme! Zaniolo... G.Saray'da flaş gelişme! Zaniolo... 18:33
Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama! Beşiktaş'a Antalya'da coşkulu karşılama! 18:23
Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber! Başakşehir’e Patryk Szysz’den kötü haber! 17:13
Okay West Bromwich'te sezonun oyuncusu oldu! Okay West Bromwich'te sezonun oyuncusu oldu! 17:06
Daha Eski
Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci açıklaması! Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci açıklaması! 16:48
Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı! Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı! 16:47
Anadolu Efes'ten yeni Singleton açıklaması! Anadolu Efes'ten yeni Singleton açıklaması! 16:43
Trabzonspor’dan Bakasetas için Abdülkerim örneği! Trabzonspor’dan Bakasetas için Abdülkerim örneği! 16:40
"Amir Beşiktaş’a damga vuracak!" "Amir Beşiktaş’a damga vuracak!" 16:13
Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü! Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 1 ölü! 15:04