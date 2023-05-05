Galatasaray'da flaş gelişme! Nicolo Zaniolo...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Kritik karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Mücadele öncesi Galatasaray, topladığı 70 puanla zirvede yer alıyor.
Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada bulunuyor.
Sezona Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz ve kış transfer dönemlerinde birçok yıldız ismi takıma kazandırdı.
Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biri de Nicolo Zaniolo'ydu...
Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo ile şubat ayında 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Galatasaray, İtalyan 10 numara için Roma'ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ayrıca oyuncunun başka takıma transfer olması halinde karın yüzde 20'si de Roma'ya ödenecek.
Öte yandan iki takımda geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Zaniolo transferiyle büyük ses getiren Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ZANIOLO İLK 11'E
Akşam'ın haberine göre; şu ana kadar daha çok sonradan oyuna giren yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo, ilk 11'e monte edilecek.
Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 306 dakika sahada kalan İtalyan yıldız, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.