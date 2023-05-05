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GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, dikkat çeken bir harekete imza attı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 14:30
GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fernando Muslera dikkat çeken bir karar aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Beşiktaş derbisi sonrası takıma 2 gün izin verilirken, Muslera İstanbul'da kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Galatasaray'da futbolcular tatil için İstanbul'u terk ederken, bazı isimler de yurt dışına gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Takvim'de yer alan habere göre Uruguaylı eldiven, İstanbul'da kalarak motivasyon kampı yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Karagümrük ve Beşiktaş derbisindeki görüntüsüyle konuşulan Muslera'nın tekrar form tutmak adına böyle bir karar aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Fernando Muslera, 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Uruguaylı eldivenin, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Wanderers altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Sırasıyla Nacional, Lazio ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, aralıksız olarak 12 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

İtalya pasaportu da bulunan Uruguaylı eldiven, Uruguay Milli Takımı ile 133 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

1.90 cm boyundaki tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

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