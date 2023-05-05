GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'dan dikkat çeken hareket! İstanbul'da...

Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fernando Muslera dikkat çeken bir karar aldı.
Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fernando Muslera dikkat çeken bir karar aldı.
Galatasaray'da futbolcular tatil için İstanbul'u terk ederken, bazı isimler de yurt dışına gitti.
Takvim'de yer alan habere göre Uruguaylı eldiven, İstanbul'da kalarak motivasyon kampı yaptı.
Karagümrük ve Beşiktaş derbisindeki görüntüsüyle konuşulan Muslera'nın tekrar form tutmak adına böyle bir karar aldığı belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Fernando Muslera, 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Uruguaylı eldivenin, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
FERNANDO MUSLERA KİMDİR?
16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Wanderers altyapısında başladı.
Sırasıyla Nacional, Lazio ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, aralıksız olarak 12 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor.
İtalya pasaportu da bulunan Uruguaylı eldiven, Uruguay Milli Takımı ile 133 maçta görev aldı.
1.90 cm boyundaki tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...