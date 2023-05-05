Haberler Galatasaray Cimbom'un yeni gözdesi Firmino

Cimbom'un yeni gözdesi Firmino

Galatasaray, Liverpool ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı golcünün peşine düştü

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Cimbom'un yeni gözdesi Firmino

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gelecek sezon da kadrosuna önemli isimler katmayı planlayan sarı- kırmızılı ekibin listesindeki isimlerden birisi de Roberto Firmino... Galatasaray'ın Liverpool ile sözleşmesinin sonuna gelen 31 yaşındaki golcü oyuncuya teklifte bulunduğu ifade edildi.


TALİBİ ÇOK
Habere İspanyol basını da geniş yer verirken Firmino'nun Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı bildirildi. Fichajes'te yer alan haberde; sarı-kırmızılılar, birçok talibi daha olan Brezilyalı yıldızın transferi için ısrarcı davranıyor. Firmino'nun Liverpool'da yüksek maaş alması nedeniyle Galatasaray'ın işinin kolay olmadığı ama oyuncuyu ikna etmek için her yolun denendiği vurgulandı.


Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 33 maçta süre aldı. 11 gol ve 5 asistlik performansıyla 16 gole direkt katkıda bulundu.


41 milyon euro ödedi
Tombense, Figuirense ve Hoffenheim formaları giyen Firmino, 1 Temmuz 2015 yılında 41 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.

DİĞER
Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig'in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp'un yıldızı Süper Lig'e
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'a bakın! Liseli aşıklar gibi...
Kartal Redmond'un alternatifini buldu!
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray listeye eklemişti menajerinden açıklama geldi!
G.Saray transferde büyük oynuyor! Bir dünya yıldızı daha...
DSİ kura çekilişi asil ve yedekler isim listesi!
Kış geri döndü, montları giyin! 5 Mayıs hava durumu
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47
Erdem Can’a koçlardan destek Erdem Can’a koçlardan destek 00:46
Daha Eski
Boston fark attı Boston fark attı 00:45
Enes Ünal rekor kırdı Enes Ünal rekor kırdı 00:44
Stefan Kuntz’la devam Stefan Kuntz’la devam 00:41
"Adalet istiyoruz" "Adalet istiyoruz" 00:40
Başakşehir son dakikada kazandı! Başakşehir son dakikada kazandı! 00:38
Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü Galibiyet uzatmada geldi! İşte maçın tek golü 00:38