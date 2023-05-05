Cimbom'un yeni gözdesi Firmino

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gelecek sezon da kadrosuna önemli isimler katmayı planlayan sarı- kırmızılı ekibin listesindeki isimlerden birisi de Roberto Firmino... Galatasaray'ın Liverpool ile sözleşmesinin sonuna gelen 31 yaşındaki golcü oyuncuya teklifte bulunduğu ifade edildi.



TALİBİ ÇOK

Habere İspanyol basını da geniş yer verirken Firmino'nun Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı bildirildi. Fichajes'te yer alan haberde; sarı-kırmızılılar, birçok talibi daha olan Brezilyalı yıldızın transferi için ısrarcı davranıyor. Firmino'nun Liverpool'da yüksek maaş alması nedeniyle Galatasaray'ın işinin kolay olmadığı ama oyuncuyu ikna etmek için her yolun denendiği vurgulandı.



Roberto Firmino, bu sezon Liverpool formasıyla 33 maçta süre aldı. 11 gol ve 5 asistlik performansıyla 16 gole direkt katkıda bulundu.



41 milyon euro ödedi

Tombense, Figuirense ve Hoffenheim formaları giyen Firmino, 1 Temmuz 2015 yılında 41 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.