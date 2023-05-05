Bu sezon Nef Stadı’na 670 bin 441 seyirci geldi

Şu ana kadar 670 bin 441 kişi sarı-kırmızılı takımın maçlarını tribünden izledi. Lig ortalamalarına bakıldığında 44 bin 696 kişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Şimdiye kadar ligde en yüksek seyirci ortalaması 2017- 18 sezonunda (697 bin 858) elde edilmişti. Galatasaray evinde ligde 3 maça (Başakşehir, Sivas ve Fenerbahçe) daha çıkacağı düşünülürse toplam kişi sayısında da yeni bir rekora imza atılacak.



Giresun ilk ve son oldu

Galatasaray bu sezon Nef Stadı'nda oynadığı maçlara Giresunspor mağlubiyetiyle başladı. Ancak bu yenilgi ilk ve son oldu. Daha sonra taraftarının karşısında oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 35 gol atıp, kalesinde 15 gol görürken hanesine 38 puan yazdırdı.



Galatasaray bu sezon 52 bin kapasiteli Nef Stadı'nda en yüksek seyirciye Beşiktaş derbisinde ulaştı. Bu aynı zamanda ligin de yeni rekoruydu. Fenerbahçe'yle oynanacak ligin son maçında bu rekorun yenilenme ihtimali yüksek görülüyor.