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Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Leandro Paredes'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Juventus, sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli oyuncuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar… (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:43 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:45
ARDA AKDENİZ
Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Özellikle Avrupa kupaları için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan isimlerden birisi Leandro Paredes

Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Juventus'un sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transferi için vatandaşı Mauro Icardi'nin devreye girdiği iddia ediliyor.

Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Öte yandan Arjantin basını da Paredes'in Juventus'taki geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme ortaya attı.

Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

La Critica'nın haberine göre Paredes'in iyi performansına rağmen İtalyan kulübündeki mali kriz nedeniyle bonservisinin alınamayacağı belirtildi.

Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra teknik direktör Massimiliano Allegri'nin de oyuncuya karşı bir zaafı olmadığı için futbolcunun Torino'da kalmasının sürpriz olmayacağı ifade edildi.

Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Ayrıca Paredes'in sezon sonunda PSG'ye döneceği, ancak Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier tarafından düşünülmeyeceği için kendine başka bir hedef aramak zorunda kalacağı aktarıldı.

Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

28 yaşındaki ön liberoya Galatasaray'ın yanı sıra Napoli de ilgi gösteriyor.

Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Leandro Paredes bu sezon Juventus'ta 21'i lig olmak üzere 30 maça çıkarken, 1 gol 1 asist kaydetti.

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