Galatasaray’a Paredes müjdesi! Juventus kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Özellikle Avrupa kupaları için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan isimlerden birisi Leandro Paredes…
Juventus'un sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transferi için vatandaşı Mauro Icardi'nin devreye girdiği iddia ediliyor.
Öte yandan Arjantin basını da Paredes'in Juventus'taki geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme ortaya attı.
La Critica'nın haberine göre Paredes'in iyi performansına rağmen İtalyan kulübündeki mali kriz nedeniyle bonservisinin alınamayacağı belirtildi.
Maliyetinin yüksek olmasının yanı sıra teknik direktör Massimiliano Allegri'nin de oyuncuya karşı bir zaafı olmadığı için futbolcunun Torino'da kalmasının sürpriz olmayacağı ifade edildi.
Ayrıca Paredes'in sezon sonunda PSG'ye döneceği, ancak Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier tarafından düşünülmeyeceği için kendine başka bir hedef aramak zorunda kalacağı aktarıldı.
28 yaşındaki ön liberoya Galatasaray'ın yanı sıra Napoli de ilgi gösteriyor.