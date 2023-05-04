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GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarların kalbinde taht kuran Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli yıldızla ilgili eski takım arkadaşı Lionel Messi'den sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 10:48
GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeyi Lionel Messi de resmen onayladı!

GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

GALATASARAYLI MAURO ICARDI HAKKINDA LIONEL MESSI'DEN AÇIKLAMA

Akşam'ın haberine göre; Uzun zamandır Arjantin Milli Takımı formasını giymeyen Icardi için yeni bir ihtimal ortaya çıktı! Lautaro Martinez'in milli takım performansından memnun olmayan Arjantinli taraftarlar, Galatasaraylı yıldızın tekrar milli takım için oynamasını istediklerini belirtti!

GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

Kritik sürece dair Messi'nin de yakın çevresine konuştuğu ve Mauro Icardi'nin doğru hamle olabileceğini söylediği ifade edildi...

GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

Son olarak ise epey zaman sonra böyle bir gelişmenin olması, Arjantinli forvetin tekrar dünya pazarına çıkmasına da sebep olabilir!

GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

GALATASARAY İLE YENİDEN KENDİNİ BULDU

PSG forması ile inişli çıkışlı zamanlardan geçen Tangocu, Galatasaray ile adeta küllerinden doğdu!

GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

Attığı goller ve hücumdaki katkısı ile dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, Aslan için bu sene 21 maçta forma giydi ve 15 gol ile 8 asistlik harika bir katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

Arjantinli yıldız milli takım formasıyla 8 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor!

Son olarak ise 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

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