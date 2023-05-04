GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda sezonun bitimine sayılı haftalar kala transfer çalışmalar hızlandı.
Bu sezon pek çok dünya yıldızını kadrosuna katan Cimbom, yaz ve kış transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.
Sezonu zirvede tamamlayarak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, yine birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusuna sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü.
Bu sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa futbolunun önemli ismi devreye girdi.
Fatih Terim döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu Kerem, teknik direktör Okan Buruk döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Oynadığı futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi sezon sonunda sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
MILAN KEREM'İ İSTİYOR
Hürriyet'in haberine göre; Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde Galatasaray ile görüşmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızlı ekibin ise başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için en 15 milyon Euro teklif beklentisi bulunuyor.
Galatasaray ile Milan rakamda anlaşmaları durumunda ise 2023-2024 sezonu öncesi sarı-kırmızlı ekipte ilk ayrılık gerçekleşmiş olacak.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.
Milli futbolcu, 10 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek 18 gole doğrudan etki etti.
Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.