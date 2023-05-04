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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, dudak uçuklatan bir bonservis bedeliyle dünya devine imza atmaya hazırlanıyor. İşte o takım... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 09:50
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızılılarda sezonun bitimine sayılı haftalar kala transfer çalışmalar hızlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon pek çok dünya yıldızını kadrosuna katan Cimbom, yaz ve kış transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Sezonu zirvede tamamlayarak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, yine birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusuna sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa futbolunun önemli ismi devreye girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Fatih Terim döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu Kerem, teknik direktör Okan Buruk döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Oynadığı futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi sezon sonunda sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

MILAN KEREM'İ İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yaz transfer döneminde Galatasaray ile görüşmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızlı ekibin ise başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için en 15 milyon Euro teklif beklentisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray ile Milan rakamda anlaşmaları durumunda ise 2023-2024 sezonu öncesi sarı-kırmızlı ekipte ilk ayrılık gerçekleşmiş olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam

Milli futbolcu, 10 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek 18 gole doğrudan etki etti.

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