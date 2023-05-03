Haberler Galatasaray Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u mahkemeye vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:00
Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Fenerbahçe, geçtiğimiz cumartesi günü Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerçekleştirdi.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Toplantıda konuşma yapan Başkan Ali Koç, ezeli rakipleri Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

"TFF'DEKİ KÖSTEBEK SABAHTAN AKŞAMA ÇALIŞIYOR"

Koç, "Bu nasıl bir zihniyet ya da fıtrattır. Her zaman meyvesini aldıkları için oradaki köstebek sabahtan akşama çalışıyor.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Benim dosya hazırlamaya ihtiyacım yok zaten internette siteler var. Tutulmayan sözler, zamanında yapılmayan teslimatlar bu konuda mağdurlar var. Trollerin para ilişkisi irdelenmeli. Bu, araç ödemesi olur, çocuk eğitimi vb. olabilir. Biz bunlara faydalar diyelim.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Bu yapıyla sadece biz değil yeri geldiğinde başkaları da mücadele edecek. Bunu doğal karşılıyorlar çünkü zamanında meyvesini toplamışlar. Fonlanan bu yapı ya da örgüt ne diyeyim bilmiyorum. Hakemler çok etkileniyorlar. Federasyon çıkıp 'ne var kardeşim elinde belge varsa çıkart' dese, arkasında durabilse bu kadar rahat hareket edemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Galatasaray için "Kötülük yapma meziyeti gücü takdire şayan" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti:

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

"Yapı var' diyorsunuz, soruyorum Kulüpler Birliğinde ses yok. 'Elimizde belge var' diyorsunuz ama bu filmi geçmişte de gördük. Açıklayın, ben federasyon başkanı olsam 'çık ne varsa açıkla' derim.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Er meydanına gelmiyorlar. Rakibimizin, ne yazık ki alkışlayacağım onları çünkü kötülük yapma meziyeti gücü gerçekten takdire şayan. Bunu yaparken vicdani her hangi bir sorun yaşamaması da çok enteresan. Bunlar trolleri, bot hesapları, yöneticileri, medya mensupları ve o algılarla enteresan bir yapı. Kurumları baskı altına alıyorlar."

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

"LİGİ BİTİRMEK GAYRİMENKULU BİTİRMEYE BENZEMEZ"

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un "Ligi bitirtmeyiz." açıklamasına ilişkin "Ligi bitirmemek gayrimenkulu bitirmemeye benzemez." demek gerekiyordu diyen Koç, Beşiktaş'ın yaptığı "Pusu Kültürü"ne ilişkin açıklamanın dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

"Beşiktaş açıklama yaptı, pusu kültürü diye. Lütfen okuyun, mevcut tabloyu o kadar iyi özetliyor ki. Devleti ele geçirmeye çalışan bu terör örgütünün en kuvvetli olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz değil miydiniz?

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Siz faydalanırken biz ise en güçlü olduğu dönemde bu yapıyla mücadele ediyorduk. Bu örgütle verdiğimiz mücadele bizim gurur mücadelemizdir. Şampiyonluk posterlerini revize etmek zorunda kalmayı Allah hiçbir kulübe nasip etmesin.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Yine bir konuda şapka çıkarıyorum. Her dönemin güçleriyle kol kola olmayı başaran bir kulüpsünüz. Seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü sizlere bir anlatalım bakalım göreceksiniz. Bu mücadele için onların seviyesine inmek zorundayız. Mert olan er meydanına çıkar arkadan güreşmeyin. Biz hazırız bekliyoruz."

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki bu açıklamaları sonrası Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

GALATASARAY ALİ KOÇ'A DAVA AÇIYOR

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u mahkemeye veriyor.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Galatasaray'da son Divan Kurulu'nda sarı-kırmızılılar hakkında ağır iddialarda bulunan Koç'un sözleriyle ilgili hukuki çalışma başlatıldı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

FENERBAHÇE DE ERDEN TİMUR'A DAVA AÇMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü de geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo transferine ilişkin Fenerbahçe'nin teklifini gösteren belgeyi canlı yayında paylaşması hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta bir televizyon kanalında yayımlanan programda Erden Timur'un, Fenerbahçe Futbol AŞ.'ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldı.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Açıklamada, hukuki adımlar şu şekilde sıralandı:

"Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak 'haksız rekabet' ve 'ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması' suçlarından, söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun, 'haksız rekabet' hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde, FIFA Etik Mevzuatı'nın (FIFA Code of Ethics) 17. maddesinde düzenlenen gizlilik yükümlülüğü hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış, bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir."

Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Açıklama, "Milyonların önünde sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleriyle taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki talebimiz sürecektir." ifadeleriyle son buldu.

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