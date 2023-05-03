Yer yerinden oynayacak! Galatasaray Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava açıyor

Bu yapıyla sadece biz değil yeri geldiğinde başkaları da mücadele edecek. Bunu doğal karşılıyorlar çünkü zamanında meyvesini toplamışlar. Fonlanan bu yapı ya da örgüt ne diyeyim bilmiyorum. Hakemler çok etkileniyorlar. Federasyon çıkıp 'ne var kardeşim elinde belge varsa çıkart' dese, arkasında durabilse bu kadar rahat hareket edemeyecekler." ifadelerini kullandı.