TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaraylı yetkililer, hafta sonu Fransa'ya çıkarma yaptı.
Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaraylı yetkililer, hafta sonu Fransa'ya çıkarma yaptı.
Sabah'ta yer alan habere göre Toulouse'un Nantes'ı yenip kazandığı Fransa Kupası'nı tribünden takip eden Ayhan Akman-Cenk Ergün ikilisi, kiralık oyuncuları Mohamed'le birlikte Branco Van Den Boomen'i izledi.
Toulouse ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı orta saha oyuncusu, finalde yaptığı asistle tam not aldı.
Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak Boomen için şartlarını zorlayacak.
27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon Toulouse formasıyla toplam 36 karşılaşmada görev aldı.
Tecrübeli orta saha bu müsabakalarda 6 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.
Van den Boomen'in, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
BRANCO VAN DEN BOOMEN KİMDİR?
21 Temmuz 1995 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Willem altyapısında başladı.
Sırasıyla Ajax, FC Eindhoven, Heerenveen, Willem II, De Graafschap ve Toulouse formaları giydi.
1.88 cm boyundaki orta saha oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 10 numara ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor.
27 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...