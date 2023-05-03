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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transferde gaza bastı. Mostafa Mohamed için Toulouse-Nantes maçını izlemeye giden Galatasaraylı yetkililer, o yıldızın performansından etkilendi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:04
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaraylı yetkililer, hafta sonu Fransa'ya çıkarma yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Sabah'ta yer alan habere göre Toulouse'un Nantes'ı yenip kazandığı Fransa Kupası'nı tribünden takip eden Ayhan Akman-Cenk Ergün ikilisi, kiralık oyuncuları Mohamed'le birlikte Branco Van Den Boomen'i izledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Toulouse ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı orta saha oyuncusu, finalde yaptığı asistle tam not aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olacak Boomen için şartlarını zorlayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

27 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon Toulouse formasıyla toplam 36 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Tecrübeli orta saha bu müsabakalarda 6 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Van den Boomen'in, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

BRANCO VAN DEN BOOMEN KİMDİR?

21 Temmuz 1995 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Willem altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Sırasıyla Ajax, FC Eindhoven, Heerenveen, Willem II, De Graafschap ve Toulouse formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

1.88 cm boyundaki orta saha oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 10 numara ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

27 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

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