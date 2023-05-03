Son haftaya kalmaz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar şampiyonluğu ilan edeceklerini iddia etti. Geçtiğimiz pazar akşamı oynanan Beşiktaş maçına değinen Başkan Özbek, "Buna benzer yol kazaları her zaman olur. Bunlar sporun içinde olan şeylerdir. Çok iyi bir kadromuz, iyi bir teknik ekibimiz var. Başka takımlara da kaybettik. Bundan etkilenmiyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Şampiyonlukla ilgili bir tereddütümüz yok. Tamamen buna odaklı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SIRADAN BİR MAÇ!

Başkan Özbek, şampiyonu belirleyeceği konuşulan 37. haftadaki G.Saray-F.Bahçe derbisiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. NEF Stadı'ndaki mücadeleye büyük önem atfetmediklerini belirten Özbek, "Sıradan lig maçlarından bir tanesini oynayacağız. Benim kanaatime göre şampiyonluk düğümü o maça kadar çözülmüş olacak. Ortamı çok da germeye gerek yok. Zaten Türkiye gergin bir ortamdan geçiyor. Tüm çabamız bu gerginliği artırmamak, Türk toplumunu kutuplaştırmamak için. Bizim en büyük talebimiz bu" dedi.



ALİ KOÇ'LA NE KONUŞTUNUZ?

"Kulüp başkan ve yöneticilerinin sürekli TFF'ye gitmesinden rahatsızlık duyuyorum. Zaten Kulüpler Birliği Vakfında bir araya geliyoruz, sorunlarımızı camia içinde çözmeye çalışıyoruz. Ne zaman münferiden gitmeye başlarsanız, yorumu farklılaşıyor. Ali (Koç) Bey gitti, arkasından ben gittim, sonra başkası gidecek. Gittiğimde TFF Başkanı'na, 'Ne konuşuyorsunuz?' diye sordum. Kendisine sorunların yapılacak ortak bir toplantıda çözülmesi gerektiğini söyledim."



ŞAMPİYON BELLİ, 2'NCİ KİM?

Camia kenetlendiğinde kimsenin önünde duramayacağını kaydeden Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Odaklandığımız şey, oynayacağımız 5 maçın tamamını kazanmak. Deplasman karnemiz iyi. Deplasman ya da iç saha ayrımımız yok. Beş maç oynayacağız. Tüm maçlarımızı kazanıp, lig sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Şampiyon belli, ikici ve üçüncü kimin olacağı tartışması var."



HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN

Ali Koç'un geçmişte harcamalarıyla ilgili Erden Timur'a, "Ne para harcadın" demesini hatırlatan Özbek, "Rakiplerin gündeminde sürekli G.Saray var. Herkesin kendi işine bakması lazım. Rakip takımlar, 3 saatlik toplantılarında 2,5 saat G.Saray konuşuyorlar. Kendi işinize bakın kardeşim. G.Saray ile ne işiniz var?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.



HEDEFE YÜRÜYORUZ

"Başkan olarak en büyük hayalim Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkmak. Ne yapıp edip onlara olan 2 milyar 200 milyon liralık borcu ödeyip, yapılandırma sözleşmesinden çıkacağız. Bu hedefe doğru yürüyoruz. Yaptığımız tüm projelerde bu yer alıyor."



Koalisyon kuruldu

"Futbolda rekabet ettiğimiz herkes koalisyon halinde bizimle uğraşıyor. Gomis sorunu aile içindeki bir olay. Hemen rakiplerimiz olayı köpürttü, basın da buna destek verdi. Gomis bizim sembol oyuncumuz, G.Saray'ın aslanıdır. Böyle de kalacaktır. Sorun olarak yansımasından şikayetçiyiz. Kısa sürede çözdük."