Haberler Galatasaray Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle büyük ses getiren ve taraftarların kısa sürede sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline gelirken, oyuncunun transferinde Galatasaray'a dişli bir rakip daha çıktı. İşte Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Avrupa'nın o köklü ekibi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:04
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Aslan'a sağladığı katkı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgi odağı haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

İtalya, İngiltere ve İspanya'da birçok takım Icardi'yi transfer listesinde bulunduruyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Akşam'ın haberine göre; Avrupa basınında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi Fulham, Icardi'yi yaz transfer döneminde 12 milyon euro (+3 milyon euro bonus) karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

PSG ise 18 milyon euro istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Sarı-Kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'yi kadrosunda tutmak için Fransız ekibinin yetkilileri ile görüşmelere devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Yönetim, şampiyonluğun elde edilmesi durumunda Icardi'nin bonservisini almak için tüm maddi imkanları seferber edecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

30 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon yıllık 6 milyon 750 bin euro garanti ücret alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Bu paranın 6 milyon euroluk kısmını PSG ödüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Arjantinli golcü, Süper Lig'de 19 maçta 14 gol kaydetmiş oldu.

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