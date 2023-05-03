Mauro Icardi transferinde Galatasaray'a dişli rakip! Oyuncu için devreye girdiler

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Aslan'a sağladığı katkı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgi odağı haline geldi.
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Aslan'a sağladığı katkı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgi odağı haline geldi.
PSG ise 18 milyon euro istiyor.
Sarı-Kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'yi kadrosunda tutmak için Fransız ekibinin yetkilileri ile görüşmelere devam ediyor.
Yönetim, şampiyonluğun elde edilmesi durumunda Icardi'nin bonservisini almak için tüm maddi imkanları seferber edecek.
30 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon yıllık 6 milyon 750 bin euro garanti ücret alıyor.
Bu paranın 6 milyon euroluk kısmını PSG ödüyor.
Arjantinli golcü, Süper Lig'de 19 maçta 14 gol kaydetmiş oldu.
Ayrıca yıldız isim takım arkadaşlarına 7 asist üretti.