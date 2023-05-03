Galatasaray yenileniyor

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki en kritik sınavlarından birisini Başakşehir karşısında verecek. Son maçlarda kadrosunu oturtan ve aynı 11'le sahaya çıkan Okan Buruk, Beşiktaş karşısındaki futboldan memnun kalmadı. Başakşehir karşısında nokta atışı değişiklikler yapacak. Özellikle yerli statüsünde oynayabildiği için görev verilen Adekugbe yedeğe çekilecek. Ayrıca son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Mertens ve Sergio Oliveira'nın da yedek kalması bekleniyor. İdmanlarda, Oliveira'nın yerine Berkan ya da Midtsjö, Mertens'in yerine ise Zaniolo'yu deneyecek.



OKAN BURUK: MAYISLAR BİZİMDİR

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, "Taraftarımız merak etmesinler, elimizden geleni yapacağız. Bu senenin şampiyonu, inşallah Galatasaray olacak" diyen teknik direktör Okan Buruk'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın" ifadelerini kullandı ve takımına ne kadar güvendiğini bir kez daha ortaya koydu.