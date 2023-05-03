GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında sayılıyor.
Bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında sayılıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre World Soccer dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 oyuncuyu sayfalarına taşırken Boey de listede...
22 yaşındaki Fransız sağ bek için "Dinamik, hırslı, hızlı" yorumları yapılırken serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu, Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United'ın gündeminde bulunduğu vurgulandı.
Boey dışında Fran Navarro, Kyogo Furuhashi, Mats Wieffer, Bilal El Khannouss ve Lawrence Ati-Zigi de listede.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maçta görev alan Boey, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Milli takım tercihini henüz yapmayan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro...