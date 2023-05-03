Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çeken ismi olan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında gösterildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:12
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında sayılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Sabah'ta yer alan habere göre World Soccer dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 oyuncuyu sayfalarına taşırken Boey de listede...

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

22 yaşındaki Fransız sağ bek için "Dinamik, hırslı, hızlı" yorumları yapılırken serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu, Liverpool, Crystal Palace ve Newcastle United'ın gündeminde bulunduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Boey dışında Fran Navarro, Kyogo Furuhashi, Mats Wieffer, Bilal El Khannouss ve Lawrence Ati-Zigi de listede.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 29 maçta görev alan Boey, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...

Milli takım tercihini henüz yapmayan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip!
Yer yerinden oynayacak! G.Saray Ali Koç'a dava açıyor
2023-YDS/1 sonuç sorgulama ekranı
Memur emekli enflasyon maaş farkı hesaplama 2023
Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Fulham maçı saat kaçta? Liverpool - Fulham maçı saat kaçta? 10:47
Giresun maçında oynayacak mı? Belli oldu Giresun maçında oynayacak mı? Belli oldu 10:40
Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar... Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar... 10:11
Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 10:09
Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! Icardi transferinde G.Saray'a dişli rakip! 10:03
Yer yerinden oynayacak! G.Saray Ali Koç'a dava açıyor Yer yerinden oynayacak! G.Saray Ali Koç'a dava açıyor 09:59
Daha Eski
Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu! Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu! 09:49
LA Lakers seride öne geçti! LA Lakers seride öne geçti! 09:43
Gran Canaria-Türk Telekom final maçı canlı izle! Gran Canaria-Türk Telekom final maçı canlı izle! 09:25
Korkutan haber! Kalp krizi geçirdi Korkutan haber! Kalp krizi geçirdi 09:25
Fırtına'nın yıldızı Rusya yolcusu! Fırtına'nın yıldızı Rusya yolcusu! 09:16
4 transfer bombası birden! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor 4 transfer bombası birden! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor 09:15