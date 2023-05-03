Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, pazartesi günü oynanacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara açık antrenman gerçekleştirecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.



Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Dursun Özbek: Benim Riva'daki mevcudiyetim, depremzede çocuklar içindi. Onlara bugünlerde yardımcı olmanın, acılarını hafifletmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım bütün kulüplerimiz aynı şeyi yaparlar. Galatasaray'ın neler yaptığına bakıp, örnek alsınlar diyorum. Galatasaray her konuda olduğu gibi, depremzede kardeşlerimizin de yanında olacaktır. Tavsiyem, bütün kulüplerin aynı hassasiyeti göstermesi.



Serhan Çetinsaya'ı tanımam ancak babası Süleyman Bey benim 30 yıllık arkadaşım. Kendisi 30 yaşlarındaymış galiba. Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevine gelmiş. Babası beni aradı. Oğlu adına tüm Galatasaray camiasından özür diledi. Oğlunun böyle bir ifadede bulunması ve Beşiktaş kulübünün buna sessiz kalması, onlar buna tepki göstermedi. Ben Beşiktaş'ı Süleyman Seba'yla, Hakkı Yeten'le biliyorum. Yönetim bu söylemin arkasındaysa, demek ki Beşiktaş camiasında da bir değişim var. Demek ki meydanlara çıkıp ifade ettikleri tarzda bir kulüp değiller. Özellikle bu koalisyon güçleri, Galatasaray'la mücadele edemezler. Galatasaray doğrunun ve hakkın yanındadır.



Biz gergin değiliz, yolumuza bakıyoruz. Şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Diğerleri ikincilik, üçüncülük için aralarında yarışsınlar.



Korku etrafı sarmış, Galatasaray'la ilgili sözler söyleyerek bu ateşi söndüremezsiniz. Geçmişteki bir söz için söylüyorum bunu. Bu ateş, üfleyerek sönmez.

ASpor CANLI YAYIN