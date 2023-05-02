TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

"TÜRKİYE'NİN GENELİ ICARDI'Yİ İZLEMEK İSTİYOR"

Buruk ise Arjantinli dünya yıldızıyla ilgili "Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" yorumunu yaptı.