TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.
Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.
Birçok dünya yıldızını takıma kazandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.
Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Arjantinli dünya yıldızını 1 yıllığına kiraladı.
Yönetim, Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının sadece 750 bin Euro'sunu karşıladı.
Cimbom, 30 yaşındaki golcünün transferi için PSG'ye kiralama bedeli ödemedi.
Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran Mauro Icardi, attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan Arjantinli yıldız, 15 gol ve 8 asistlik performansıyla 23 gole doğrudan katkıda bulundu.
Galatasaray'da adeta küllerinden doğan Icardi'nin bonservisinin alıp alınmayacağı merak konusu olmuştu.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
TNT Sports Argentina'ya konuşan Icardi, "Galatasaray'da kalmak istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım ama Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmedim.
Burada inanılmaz bir ilgi görüyorum, herkes yanıma geliyor ve fotoğraf çekmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum, burada çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk da 30 yaşındaki santrforun takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ICARDI'NIN KALMASINI İSTİYORUZ"
Timur, Icardi ile ilgili "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Icardi gibi isimler ülke futbolunun değerini de öne çıkarıyor. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN GENELİ ICARDI'Yİ İZLEMEK İSTİYOR"
Buruk ise Arjantinli dünya yıldızıyla ilgili "Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" yorumunu yaptı.
PSG'nin kadroda düşünmediği ve adı Milan, Juventus ve Roma gibi birçok kulüple anılan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BOCA JUNIORS ICARDI'Yİ İSTİYOR
Fichajes.net kaynaklı haberde; Boca Juniors, Mauro Icardi ile ilgileniyor.
Arjantin ekibinin yıldız golcü için yaz transfer döneminde teklif yapabileceği belirtildi.
INTERNACIONAL DE TAKİPTE
Öte yandan Brezilya ekibi Internacional'in de Mauro Icardi'nin durumunu takip ettiği aktarıldı.
Internacional'in adı sık sık Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile de anılıyor.