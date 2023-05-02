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TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen Arjantinli yıldızla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 13:11 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 13:15
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Birçok dünya yıldızını takıma kazandıran sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen Arjantinli dünya yıldızını 1 yıllığına kiraladı.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Yönetim, Icardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının sadece 750 bin Euro'sunu karşıladı.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Cimbom, 30 yaşındaki golcünün transferi için PSG'ye kiralama bedeli ödemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Galatasaray'a transferiyle büyük yankı uyandıran Mauro Icardi, attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan Arjantinli yıldız, 15 gol ve 8 asistlik performansıyla 23 gole doğrudan katkıda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Galatasaray'da adeta küllerinden doğan Icardi'nin bonservisinin alıp alınmayacağı merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

TNT Sports Argentina'ya konuşan Icardi, "Galatasaray'da kalmak istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım ama Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmedim.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Burada inanılmaz bir ilgi görüyorum, herkes yanıma geliyor ve fotoğraf çekmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum, burada çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk da 30 yaşındaki santrforun takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

"ICARDI'NIN KALMASINI İSTİYORUZ"

Timur, Icardi ile ilgili "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Icardi gibi isimler ülke futbolunun değerini de öne çıkarıyor. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

"TÜRKİYE'NİN GENELİ ICARDI'Yİ İZLEMEK İSTİYOR"

Buruk ise Arjantinli dünya yıldızıyla ilgili "Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor" yorumunu yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

PSG'nin kadroda düşünmediği ve adı Milan, Juventus ve Roma gibi birçok kulüple anılan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

BOCA JUNIORS ICARDI'Yİ İSTİYOR

Fichajes.net kaynaklı haberde; Boca Juniors, Mauro Icardi ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

Arjantin ekibinin yıldız golcü için yaz transfer döneminde teklif yapabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Icardi'de Galatasaraylıları üzecek gelişme!

INTERNACIONAL DE TAKİPTE

Öte yandan Brezilya ekibi Internacional'in de Mauro Icardi'nin durumunu takip ettiği aktarıldı.

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