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Savunma düştü

Ligin en az gol yiyen takımı olan G.Saray son 2 maçta Muslera ve defansın kritik hatalarıyla kalesinde tam 6 gol gördü

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
Savunma düştü

Ligin en az gol yiyen takımı olan lider Galatasaray, son 2 maçında bu performansını koruyamadı. 30. haftada 64 golle ligin en golcü 2. takımı konumundayken kalesinde 20 gole izin vererek en iyi savunma yapan takımı oldu. Ligin 30. haftasına kadar maç başına 0.7 gol yiyen Galatasaray, son 2 haftada bu savunma performansını sürdüremedi. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 31. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı, ardından Beşiktaş'a 3-1 yenildi. İyi savunması ve kalecisi Fernando Muslera'nın müthiş performansıyla şampiyonluk yarışında öne çıkan Galatasaray, son 2 karşılaşmada 6 gol yedi. Bu karşılaşmalarda biri doğrudan rakibi olmak üzere 2 takıma 5 puan kaybetti.


İKİ GÜN İZİN YAPACAK
Başakşehir ile pazartesi akşamı karşılaşacak Galatasaray'da oyunculara 2 gün izin verildi. Sarıkırmızılı takım, Florya'da toplanıp hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş derbisi öncesinde planlanan iki gün izin kararı 3-1'lik yenilgi sonrasında da değişmedi.

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