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Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? | GS İDMAN

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 kaybeden Galatasaray, 33. hafta maçında oynanacak Başakşehir müsabakası öncesinde taraftara açık idman yapma kararı aldı. Peki, Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 14:21
Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? | GS İDMAN

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 3'e indi. 33. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim, taraftara açık idman düzenleme kararı aldı. Peki, Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi?

GALATASARAY TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 17:30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara açık antrenman yapacak. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 8 Mayıs Pazartesi günü Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

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