GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI

Ocak ayında başka teklifler de vardı. Bildiğiniz gibi Milan ve Bournemouth onu istediler ancak Galatasaray'ın teklifi büyük bir coşkuyla kabul edildi. Türkiye'de rekabet yüksek ve oynadığı kulüp şampiyonluk mücadelesi veriyor. Geleneklerle dolu tarihi bir kulübün formasını giyiyor. Gerçekten değerini yeniden tüm dünyaya kanıtlamak istiyor