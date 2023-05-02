GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 32. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk oldu.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 32. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta ezeli rakibine 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Başakşehir maçını kazanarak moral depolamak isteyen Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olmayı başardı.
Birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferi büyük ses getirirken, yıldız futbolcuyla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Yıldız futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, oyuncusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Relevo'ya konuşan Vigorelli, "Ortam değişikliğine ihtiyacı vardı. Son yıllarda iki büyük sakatlık yaşadı ama hep ayağa kalktı. Yeni bir ortamda olması gerekiyordu.
BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI
Ocak ayında başka teklifler de vardı. Bildiğiniz gibi Milan ve Bournemouth onu istediler ancak Galatasaray'ın teklifi büyük bir coşkuyla kabul edildi. Türkiye'de rekabet yüksek ve oynadığı kulüp şampiyonluk mücadelesi veriyor. Geleneklerle dolu tarihi bir kulübün formasını giyiyor. Gerçekten değerini yeniden tüm dünyaya kanıtlamak istiyor
BARCELONA İSTEDİ
"Ocak ayında onu İspanya'ya götürmeleri kolay olmadı. Maaş bütçesinden dolayı biraz tıkanmışlardı. Barcelona'nın transfer listesindeydi, bunu onaylıyorum. Beğendiler, ama ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirebilecekleri bir transfer değildi" ifadelerini kullandı.
Zaniolo'nun Galatasaray'da mı kalacağı yoksa İtalya'ya mı döneceği merak konusu olurken, Çizme basınından yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MILAN ZANIOLO'DAN VAZGEÇMEDİ
Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Nicolo Zaniolo için bir kez daha girişimde bulunacak.
MALDINI'DEN ZANIOLO'YA TEŞEKKÜR
Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin ara transfer döneminde İtalyan yıldızla direkt iletişime geçtiği ve Zaniolo'nun son güne kadar Milan'ı beklediği için kendisine teşekkür ettiği belirtildi.
YAZIN YENİDEN BULUŞACAKLAR
Maldini ve Zaniolo'nun yazın bir kez daha bir araya geleceği aktarıldı.
TRANSFERDE ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI
Öte yandan haberde Milan'ın Nicolo Zaniolo transferini gerçekleştirmesi için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının gerektiği vurgulandı.
İtalyan devinin Zaniolo'yu gündeminde tuttuğu anca bu transfer için şu an gerekli şartların oluşmadığı belirtildi.