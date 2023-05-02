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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandıran Galatasaray, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir hamleye imza atmış ve Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. İtalyan basını, gelecek sezon için Avrupa devleriyle anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 11:02
Mert Kılıç
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 32. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta ezeli rakibine 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Beşiktaş yenilgisiyle zirve yarışında ağır yara alan Cimbom, üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Başakşehir maçını kazanarak moral depolamak isteyen Galatasaray'da sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Sarı-kırmızılılar, bu sezon yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Birçok dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen İtalyan yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferi büyük ses getirirken, yıldız futbolcuyla ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Sezon sonunda İtalya'ya döneceği konuşulan Zaniolo'nun adı başta Milan ve Juventus olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Yıldız futbolcunun menajeri Claudio Vigorelli, oyuncusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Relevo'ya konuşan Vigorelli, "Ortam değişikliğine ihtiyacı vardı. Son yıllarda iki büyük sakatlık yaşadı ama hep ayağa kalktı. Yeni bir ortamda olması gerekiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI

Ocak ayında başka teklifler de vardı. Bildiğiniz gibi Milan ve Bournemouth onu istediler ancak Galatasaray'ın teklifi büyük bir coşkuyla kabul edildi. Türkiye'de rekabet yüksek ve oynadığı kulüp şampiyonluk mücadelesi veriyor. Geleneklerle dolu tarihi bir kulübün formasını giyiyor. Gerçekten değerini yeniden tüm dünyaya kanıtlamak istiyor

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

BARCELONA İSTEDİ

"Ocak ayında onu İspanya'ya götürmeleri kolay olmadı. Maaş bütçesinden dolayı biraz tıkanmışlardı. Barcelona'nın transfer listesindeydi, bunu onaylıyorum. Beğendiler, ama ekonomik sebeplerden dolayı gerçekleştirebilecekleri bir transfer değildi" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

Zaniolo'nun Galatasaray'da mı kalacağı yoksa İtalya'ya mı döneceği merak konusu olurken, Çizme basınından yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

MILAN ZANIOLO'DAN VAZGEÇMEDİ

Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Nicolo Zaniolo için bir kez daha girişimde bulunacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

MALDINI'DEN ZANIOLO'YA TEŞEKKÜR

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin ara transfer döneminde İtalyan yıldızla direkt iletişime geçtiği ve Zaniolo'nun son güne kadar Milan'ı beklediği için kendisine teşekkür ettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

YAZIN YENİDEN BULUŞACAKLAR

Maldini ve Zaniolo'nun yazın bir kez daha bir araya geleceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo için bomba iddia! Gelecek sezon...

TRANSFERDE ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

Öte yandan haberde Milan'ın Nicolo Zaniolo transferini gerçekleştirmesi için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının gerektiği vurgulandı.

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