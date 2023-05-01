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Muslera isyanı

Beşiktaş derbisi sonrası Fernando Muslera en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında hatalı pas yapan ve topu kalesinde gören Uruguaylı eldiven, Beşiktaş derbisinde de hatalarına bir yenisini ekledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Muslera isyanı

Beşiktaş derbisi sonrası Fernando Muslera en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Geçen hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında hatalı pas yapan ve topu kalesinde gören Uruguaylı eldiven, Beşiktaş derbisinde de hatalarına bir yenisini ekledi. Baskı altında olmasına karşın Oliveira'ya pas verdi. Hadziahmetovic, Portekizli oyuncunun arkası dönük olmasından yararlanıp topu kaptı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Muslera, Sais ve Aboubakar'ın gollerine de müdahale edemedi. İki maçta 5 puan kaybedilmesinde başrolü oynamakla suçlanan Nando'nun düşen performansı dün sosyal medyanın gündemindeydi. Bu sezon Torreira, geçen sezon da Taylan ve Berkan'a hatalı paslar verdiği hatırlatıldı, Muslera'nın ısrarından vazgeçmesi istendi.

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Galatasaray'ın 2017'den bu yana Süper Lig'de en az üç kez konuk olduğu deplasmanlar arasında puan alamadığı tek rakibi Beşiktaş.

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