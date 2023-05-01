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Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fotomaç Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 08:59
Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

ERMAN TOROĞLU - NEDEN BURUK?

Bu yazıyı kaleme almaya başladığımda dakika 86'tıydı ve maç 2-1'di. Bu ana kadar karşılaşma için genel yorumum şu; derbiyi kazanması gereken takım Beşiktaş, kazanmaması gereken taraf Galatasaray… Ama işte bu futbol; belli olmaz.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Maçı hem izliyorum hem de telefonda yazdırıyorum. Dakika 55; Galatasaray takımında hiç futbol oynamayan iki isim var. Mertens ve Oliviera…

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Acaba ikinci yarı kımıldanırlar mı dedim ama kımıldanamadılar. Beşiktaş da rakibinin üstüne geldikçe geliyor. Peki kulübedeki teknik adam ne yapıyor? Hiçbir şey.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Beşiktaş bu arada farkı da açabilir ama onlar öne geçtikten sonra maalesef telaşlı top kullanmaya başladılar.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Dün gece Aboubakar etkili değildi. Çok top ezdi ve arkadaşlarına rahat pozisyonlar hazırlayamadı. Cenk çok çalıştı, iyi işler yaptı.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Ama Beşiktaş'ın en iyisi Fernandes'ti. İyi yerlere girdi, topu ayağına aldı, mızrak gibi orta sahayı da geçti, defansın üzerine yüklendi. Çok iş yaptı, çok yoruldu.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Bakınız; maç boyunca Beşiktaş kalecisinin kurtardığı bir pozisyonu söyler misiniz? Ya da Galatasaray'ın ahlar vahlar içinde kaçırdığı bir pozisyon! Yok…

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Muslera geçen karşılaşmalarda oyun kurmaya kalktı ve takımı gol yedi. Aynı şeyi dün de yaptı, yine gol yediler. Akıllanmamışlar.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Son 7-8 dakikaya girildiğinde artık Gomis'i kurtaracaksın. Seni son dakika golleriyle buraya getirdi. Hem arkadaşları için hem de rakip takım için önemli bir isim. Okan Buruk bunu neden yapmadı anlayamadım.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Hafta içi bu kadar baskıya rağmen bence hakem iyi işler yaptı. Hoş Galatasaray, Beşiktaş'ı oynadığı futbolla zorlayamayınca tek taraflı futbol oynandı. Bu da hakemin işine yaradı. Beşiktaş puan kaptırsa ya da kaybetseydi futbol adına yazık olurdu.

Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

Tam yazının sonuna gelmiştim. Etkili olmadığını söylediğim Aboubakar, güzel bir top buldu ve geç de olsa tabelayı 3 yaptı. Bu mağlubiyet kesinlikle Okan Buruk'a yazar. Oyunu okuyamadığı için.

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