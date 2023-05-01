Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı

ERMAN TOROĞLU - NEDEN BURUK?

Bu yazıyı kaleme almaya başladığımda dakika 86'tıydı ve maç 2-1'di. Bu ana kadar karşılaşma için genel yorumum şu; derbiyi kazanması gereken takım Beşiktaş, kazanmaması gereken taraf Galatasaray… Ama işte bu futbol; belli olmaz.