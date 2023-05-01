Buruk’tan 11’de tek dokunuş

Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı. Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo'yu yedeğe çekti. Bu futbolcunun yerine Mauro İcardi'yi görevlendirdi.

GOMİS KADROYA ALINDI

Alanyaspor ile oynanan maçta görev verilmediği için tepki gösteren Gomis, Fatih Karagümrük müsabakasının kadrosunda yer almamıştı. Özür dilemesinin ardından teknik heyetin onayı ile affedilen Fransız futbolcu, dün kadroya dahil edildi. Buna karşılık Buruk, Gomis'i oyuna almayı tercih etmedi.