Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerinin ardından açıklama yaptı. 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz' başlıklı bir açıklama yayınlayan sarı-kırmızılı kulüp, "Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz. Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin. 116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi" ifadelerine yer verdi.

UTANÇ DOLU SEVİYE!

G.Saray, sarı-lacivertli yönetime ortamı germemesi için de çağrıda bulundu: Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz!..