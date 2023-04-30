Haberler Galatasaray "Sizin adınıza utanıyoruz"

"Sizin adınıza utanıyoruz"

GalatasarayFenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
"Sizin adınıza utanıyoruz"

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerinin ardından açıklama yaptı. 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz' başlıklı bir açıklama yayınlayan sarı-kırmızılı kulüp, "Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz. Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin. 116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi" ifadelerine yer verdi.

UTANÇ DOLU SEVİYE!

G.Saray, sarı-lacivertli yönetime ortamı germemesi için de çağrıda bulundu: Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz!..

DİĞER
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Sosyal medyada gündem oldu
Şarkıcı Burcu Güneş'ten şoke eden itiraflar! "Annemi 18 yaşına kadar..."
Icardi'den Beşiktaş derbisi sözü! Okan Buruk...
Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Oyuncularını böyle uyardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gözler dev derbide! İşte Beşiktaş - G.Saray maçı 11'leri
Icardi'den Beşiktaş derbisi sözü! Okan Buruk...
Son dakika deprem mi oldu 30 Nisan?
1 Mayıs mesajları, sözleri
İstanbul yarı maraton koşusu hangi yollar trafiğe kapalı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karar verildi Karar verildi 01:12
Sarı melekler finale çıktı: 3-2 Sarı melekler finale çıktı: 3-2 01:09
3 puan için mutluyum 3 puan için mutluyum 01:03
F.Bahçe'de Valencia'dan açıklama geldi! F.Bahçe'de Valencia'dan açıklama geldi! 00:51
Kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:51
Jesus'tan Valencia açıklaması! Jesus'tan Valencia açıklaması! 00:51
Daha Eski
F.Bahçe Sivas'ta kazandı! F.Bahçe Sivas'ta kazandı! 00:51
O varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik O varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik 00:51
Beşiktaş G.Saray maçı öncesi flaş gelişme! Beşiktaş G.Saray maçı öncesi flaş gelişme! 00:51
Jesus para bastı! İşte o liste Jesus para bastı! İşte o liste 00:51
G.Saray'dan F.Bahçe'ye büyük fark! G.Saray'dan F.Bahçe'ye büyük fark! 00:51
Antalyaspor İstanbul'da kazandı! Antalyaspor İstanbul'da kazandı! 00:51