Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

Okan Buruk: 1-1 sonrasında oyunumuz geriye gitti. İlk yarının sonuna kadar bize yakışan bir oyun vardı, sonrasında bunu sergileyemedik.

Başımız dik. Ligde lider durumdayız. Bugün, sezon başında 5 maç kala 3 puan önde girecekseniz deseler, bunu kabul ederdik, isterdik. Tabii daha yüksek farkla avantajımız vardı ama 3 puanla öndeyiz. Galatasaray, bu süreçlerden her zaman kazanarak çıkmıştır.

Taraftarımız merak etmesinler, elimizden geleni yapacağız. Bu senenin şampiyonu, inşallah Galatasaray olacak.

Sezon başından beri alan savunması yapıyoruz. Hep aynı pozisyondaydı Sergio ve Lucas. Lucas'a yapılan bir itme var, hakemler bunu değerlendirmediler. Sergio da agresif olup rakibini bloklasaydı... İyi bir orta geldi.