Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Yeni sezon kadro yapılanması için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor.
Yeni sezon kadro yapılanması için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk peşinde koşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk, gelecek-gidecek isimler hakkında kararlar veriyor.
SACHA BOEY KAPIŞMASI!
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey, birçok takımı peşine taktı.
Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in ayrılması durumunda alternatifler belirlendi.
Cimbom, Fransa Ligi ekibi Montpellier'de forma giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldı.
Sağ bek bölgesinde Sacko'yu ilk sıraya alan Galatasaray'a transferde rakip çıktı.
FootMercato'ya göre; İspanya La Liga ekibi Celta Vigo, sarı-kırmızılıların peşindeki Falaye Sacko ile ilgileniyor.
İspanyol ekibinin, yaz transfer sezonunda 27 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
Bu sezon Montpellier'de 30 resmi maçta çıkan Falaye Sacko, 3 asistle oynadı.
Sağ bek mevkisinde görev yapan başarılı oyuncu, stoper bölgesinde de forma giyebiliyor.
Malili oyuncu, ülkesinin milli takımında 28 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.
Falaye Sacko'nun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.