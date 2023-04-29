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Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Sacha Boey'in talipleri artıyor. Portekiz'den Sporting ve İngiltere'den Arsenal, genç sağ beki kadrosuna katmak için harekete geçti. Boey'in takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alan sarı-kırmızılılar arayışlarına başlamıştı. Aradığı ismi Fransa Ligue 1'de bulan Galatasaray'a transferde sürpriz bir rakip çıktı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 11:46
BURAK ŞENTÜRK
Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Yeni sezon kadro yapılanması için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer şoku yaşanıyor.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Süper Lig'de şampiyonluk peşinde koşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon için kolları sıvadı.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek-gidecek isimler hakkında kararlar veriyor.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

SACHA BOEY KAPIŞMASI!
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey, birçok takımı peşine taktı.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Sporting ve Arsenal, genç sağ beki kadrosuna katmak için yarışıyor.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in ayrılması durumunda alternatifler belirlendi.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Cimbom, Fransa Ligi ekibi Montpellier'de forma giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldı.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Sağ bek bölgesinde Sacko'yu ilk sıraya alan Galatasaray'a transferde rakip çıktı.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

FootMercato'ya göre; İspanya La Liga ekibi Celta Vigo, sarı-kırmızılıların peşindeki Falaye Sacko ile ilgileniyor.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

İspanyol ekibinin, yaz transfer sezonunda 27 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Bu sezon Montpellier'de 30 resmi maçta çıkan Falaye Sacko, 3 asistle oynadı.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Sağ bek mevkisinde görev yapan başarılı oyuncu, stoper bölgesinde de forma giyebiliyor.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Malili oyuncu, ülkesinin milli takımında 28 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

Transferde şok gelişme! Galatasaray derken...

Falaye Sacko'nun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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