Haberler Galatasaray Timur: Aile içinde olur

Timur: Aile içinde olur

Gomis’in duygusal bir tepki verdiğini belirten Erden Timur, “Bu olay aile içinde tatlıya bağlandı. Herkesin adım atmasıyla sorun çözüldü” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Timur: Aile içinde olur

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Gomis süreciyle ilgili konuşan Timur, olayın aile içinde tatlıya bağlandığını söyledi. 37 yaşındaki forvetin duygusal bir tepki verdiğini ifade eden Timur, "Herkes güzel bir adım attı. Oyuncular da Gomis'i çok seviyor. Böyle duygusal şeyler her zaman olabilir. Başkan da hoca da oyuncular da doğru adımı attı ve olay çok güzel bir şekilde, 1 saat içerisinde tatlıya bağlandı" ifadelerini kullandı. Aile ortamının şampiyonluğu getireceğine inandığını vurgulayan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sporun yüzde 50'si ahlak, değerler ve birbirine olan bağlılıktır. Bu sağlandığında iş başka bir yola gidiyor. İyiler sonunda mutlaka kazanır."


GİSP'TE BAŞKANLIK TİMUR'UN
NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Gayrimenkul İçin Strateji Platformu Başkanlığı'na seçildi. Timur, gayrimenkul finansmanı, kentsel dönüşüm, yabancı yatırımcı ve deprem öncesi hazırlık gibi çalışmaların süreceğini söyledi.

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