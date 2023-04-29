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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Şampiyonluk yolundaki en önemli virajı dönmek isteyen sarı kırmızılılarda derbi planı belirlendi. İşte Okan Buruk'un taktiği... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Süper Lig'de şamiyonluğa yürüyen G.Saray, yarın oynanacak Beşiktaş derbisine kilitlendi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Dev derbide 3 puanı hedefleyen Aslan, galibiyeti alması durumunda şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca rakibine özel hazırlıklar yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Buruk, maçın taktiğine de belirledi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Sarı-kırmızılılar bu sezon ön alan baskısıyla fark yarattı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Cimbom, derbide ise büyük oranda bunu uygulamayacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

SAVUNMANIN SOLUNA 2 ADAY

Buruk, Oliveira'dan savunma arkasına koşu yapacak Kerem ve Rashica'yı topla buluşturmasını istedi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Ön alan baskısının mimarlarından Torreira da daha geride bu özelliğini kullanacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Buruk, İcardi ve Mertens'ten de kompakt halde yapılacak takım savunmasına katkı vermesini talep etti.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Vodafone Park'taki derbinin 11'i de netlik kazanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Mertens ve İcardi'nin forması garanti.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Dubois'in sınıra takıldığı savunmanın solunda Adekugbe ile Kazımcan arasındaki tercih bugün netlik kazanacak.

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