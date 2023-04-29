GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk derbi taktiğini belirledi! Kadıköy planını devreye sokacak

Süper Lig'de şamiyonluğa yürüyen G.Saray, yarın oynanacak Beşiktaş derbisine kilitlendi.
Dev derbide 3 puanı hedefleyen Aslan, galibiyeti alması durumunda şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca rakibine özel hazırlıklar yaptı.
Buruk, maçın taktiğine de belirledi.
Sarı-kırmızılılar bu sezon ön alan baskısıyla fark yarattı.
Cimbom, derbide ise büyük oranda bunu uygulamayacak.
SAVUNMANIN SOLUNA 2 ADAY
Buruk, Oliveira'dan savunma arkasına koşu yapacak Kerem ve Rashica'yı topla buluşturmasını istedi.
Ön alan baskısının mimarlarından Torreira da daha geride bu özelliğini kullanacak.
Buruk, İcardi ve Mertens'ten de kompakt halde yapılacak takım savunmasına katkı vermesini talep etti.
Vodafone Park'taki derbinin 11'i de netlik kazanıyor.
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Mertens ve İcardi'nin forması garanti.
Dubois'in sınıra takıldığı savunmanın solunda Adekugbe ile Kazımcan arasındaki tercih bugün netlik kazanacak.