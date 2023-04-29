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Muslera'ya Okan Buruk'tan özel destek

Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Muslera, Beşiktaş'a karşı yine önemli isimlerden olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Muslera'ya Okan Buruk'tan özel destek

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Geçen hafta Fatih Karagümrük maçında hatalar yapan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, kendini affettirmek istiyor. Okan Buruk da özel olarak görüştüğü Muslera'ya güvenini dile getirdi. Buruk, tecrübeli eldiveni "Geçen hafta takım halinde yol kazası yaptık. Performansından memnunum, sana inanıyorum" sözleriyle motive etti. Muslera, "Talihsiz bir maç geçirdim. Kendimi affettireceğim" dedi. 52. derbisine çıkacak 36 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 24 maçta kaleyi korudu. 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
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